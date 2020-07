서울시, 주요 정책 심의에 참여할 '시민위원' 공개모집

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 시민참여형 위원회에 참여할 시민위원 9명을 오는 16일까지 공개모집한다고 3일 밝혔다.

시민참여형 위원회는 전문가 중심의 전통적 위원회에서 벗어나 일반 시민의 위원회 참여를 확대하기 위해 선임 절차를 개방(공개모집)하고 일반시민을 위원으로 위촉하는 위원회를 말한다. 관련 분야에 관심과 경험을 갖춘 만 19세 이상의 서울시민으로 소관 위원회에서 요구하는 자격요건을 갖춘 사람이면 누구나 지원 가능하다.

서울시는 2018년 도시농업위원회 2명, 지역서점위원회 3명, 서울도서관네트워크 23명 등 3개 위원회 28명을, 2019년에는 어린이·청소년인권위원회 3명, 공공급식위원회 2명 등 2개 위원회 5명을, 2020년 상반기에는 미술작품심의위원회 1명, 문화시민도시정책위원회 3명, 시민공익활동촉진위원회 1명 등 3개 위원회 5명의 시민위원을 각각 위촉한 바 있다.

선발된 시민위원 중 위원회 교육을 이수한 38명은 본인 희망을 고려해 8개 위원회에 배치됐다.

이번에 모집하는 시민위원은 수도요금 조정심의위원회 5명, 미술작품심의위원회 1명 등 6명에 예비 위원을 포함해 총 9명이다. 시는 이들이 위원회 교육을 거친 후 소속 위원회를 소관하는 부서(중부수도사업소, 디자인정책과)에서 8월 중 위촉하도록 할 계획이다.

시민위원 자격은 요금조정심의위원회의 경우 중부수도사업소의 관할 구역인 종로구, 중구, 용산구, 성북구 거주자(5명 중 4명은 여성위원으로 위촉 예정)이어야 하며, 미술작품심의위원회는 이해관계 저촉 등을 회피하기 위해 건축물 미술작품 제작·설치 관련업계에 종사하지 않는 자로 제한된다.

시민위원에 응모를 희망하는 시민은 서울시 홈페이지에 있는 '시민위원 지원서'를 작성해 담당자 이메일(hyunbaic1@seoul.go.kr)로 신청 접수하면 된다.

시는 앞으로도 시민참여형 위원회를 적극 발굴해 시민위원을 지속적으로 확대해 나간다는 계획이다.

이동식 서울협치담당관은 "시민참여형 위원회 확대를 골자로 하는 위원회 제도 혁신은 2017년 시민사회가 시장에게 권고한 제안을 바탕으로 서울시가 추진하는 사항"이라며 "시정 전반에 민간의 참여와 권한을 강화하는 협치체계로서 위원회제 혁신을 추진함으로써 시민의 민주적 권리를 증진하고 복잡·다기한 대도시 서울의 문제를 참여적 기반 위에 해결해 나가는 구조를 만들어 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr