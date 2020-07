원광대 최세진 교수팀, 연구 역량 강화 지원사업 '선정'

‘생체 모방 자가 회복형 나노소재 건설기술 융·복합 연구’ 수행

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 원광대학교 창의공과대학 최세진 교수팀이 과학기술정보통신부 및 한국연구재단에서 지원하는 ‘기초연구실(BRL, Basic Research Laboratory) 지원 사업’에 선정됐다.

2일 원광대에 따르면 기초연구실(BRL) 지원 사업은 특정 연구 주제를 중심으로 소규모 기초 연구 그룹을 지원해 국가 기초 연구 역량을 강화하기 위한 것으로 향후 3년 간 총 13억 3000만 원의 연구비를 지원 받는다.

이에 최 교수팀은 ‘생체모방 자가 회복형 나노 소재 건설기술 융·복합 연구’를 통해 건축, 화학, 전자, 기계 등 다양한 학문에서의 융·복합을 통해 세계 시장을 선도할 수 있는 기술로 활용될 수 있을 것”이라며 기대감을 나타냈다.

한편 이번 기초연구실 연구진은 연구 책임자인 최세진 교수를 비롯해 각 분야에서 최고 기술을 보유하고 있는 원광대 김성훈(전자융합공학과), 고혜민(바이오나노화학부) 교수와 충남대 정원석(기계공학부) 교수로 구성됐다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr