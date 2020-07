"잘못 인지하고 바로 노래방서 나와" 이효리 측근, '노래방 방문' 논란 언급

[아시아경제 김연주 인턴기자] 가수 이효리가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 고위험시설로 꼽히는 노래방에서 취중 라이브 방송을 진행해 논란이 일고 있는 가운데 측근이 입을 열었다.

이효리의 측근은 2일 한 매체와의 인터뷰에서 "이효리가 가볍게 술자리를 한 뒤 노래방을 방문한 것은 사실"이라며 "팬들과 좀 더 가깝게 소통하고 싶은 마음에 라이브 방송을 제안했다"고 말문을 열었다.

측근은 "그렇게 라이브 방송을 하게 됐는데 걱정하는 댓글을 보고 부주의했음을 인지했다. 잘못을 인지한 뒤 바로 노래방에서 나와 각자 집으로 흩어졌다"며 "잘 모르고 한 일이라도 코로나19 시국에 노래방에 방문한 것 자체가 경솔했다는 것을 깊이 깨닫고 뼛속 깊이 반성하고 또 반성하고 있다"고 이효리의 상황을 전했다.

그러면서 "대중에게 실망을 끼친 점 정말 죄송하게 생각하고 있다"며 "무엇보다 선배이자 언니의 제안에 따랐을 뿐인 윤아까지 구설에 오르게 돼 너무나 많이 미안해하고 있다. 정말 미안하고 죄송해서 어쩔 줄 모르고 있는 상황"이라고 설명했다.

앞서 이효리는 1일 자신의 인스타그램에 JTBC 예능 프로그램 '효리네 민박 2'로 인연을 맺은 소녀시대 멤버 윤아와 함께 촬영한 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 두 사람이 비슷한 모자를 쓰고 카메라를 응시하는 모습이 담겼다. 테이블에는 맥주잔이 놓여있다.

이어 두 사람은 술자리 후 노래방에서 개인 인스타그램 라이브 방송을 켰다. 윤아가 카메라를 조정하는 동안 이효리는 노래방 마이크를 잡고 "윤아와 술을 먹고 압구정 노래방에 왔다"고 설명했고 윤아는 "만취는 아니다"라고 말했다.

이효리는 윤아에게 "선곡하라"라고 말한 뒤 라이브 방송을 이어갔고, 한 누리꾼이 노래방 방문을 지적한 댓글을 본 듯 놀라며 "노래방 오면 안 돼?"라고 물었다. 이를 들은 윤아는 "마스크를 잘 끼고 왔다"고 해명했다. 두 사람은 급하게 테이블에 두었던 마스크를 착용했다.

결국, 두 사람은 라이브 방송을 시작한 지 2분도 안 돼 종료했고, 이효리는 이날 게재한 사진을 삭제했다.

이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 해당 영상 녹화본이 퍼졌고, 코로나19 확진자가 연이어 발생하는 시점에 노래방에 방문한 건 경솔했다는 지적이 일었다.

이에 이효리는 2일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "어젯밤 아직 조심해야 하는 시국에 맞지 않은 행동을 한 점 깊이 반성합니다. 요새 제가 너무 들떠서 생각이 깊지 못했습니다. 언니로서 윤아에게도 미안합니다. 앞으로 좀 더 조심하고 신중하게 행동하겠습니다. 다시 한번 사과드립니다"라고 사과문을 올렸다.

윤아 또한 "먼저 저의 경솔했던 행동으로 걱정을 끼쳐드려 진심으로 반성한다. 죄송하다. 모두가 힘들어하고 조심해야 할 시기에 생각과 판단이 부족했다. 앞으로 신중하게 행동하도록 각별히 노력하겠다. 계속해서 코로나19로 애쓰시는 의료진들과 국민들께 주의를 기울이지 못했던 점 깊이 반성하고 있다. 다시 한번 모든 분께 심려를 끼쳐 죄송하다"고 자필 사과문을 게재했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr