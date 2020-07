김승환 전북도교육감, "전북 교육은 혁신 교육의 표준"

2일 취임 10주년 기자 간담회

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 김승환 전북 도교육감이 아이들 사랑, 아이들에 대한 열정은 지속되고 있다며 "전북교육의 심장은 여전히 뜨겁습니다"라는 주제로 2일 기자회견을 열었다.

김 교육감은 이 자리에서 "10년을 힘차게 뛰었다"며 "지난 10년 무너져 가던 전북 교육의 자존감을 바로 세우고 아이들을 살리는 교육을 위한 한 길 만을 걸어왔다"며 "모든 학생이 배움에서 소외되지 않으려면 먹고 입는 것에서 자유로워야 하고 이것은 무상 급식으로 이어졌다"고 밝혔다.

또 "네모난 운동장과 네모난 학교, 틀에 갇힌 교실을 벗어날 수 있도록 계속적인 노력을 할 것"이며, "전북 교육은 이제 혁신 교육의 표준이 되었다"고 강조했다.

또한 "혁신교육 10년을 디딤돌 삼아 교육 자치를 완성하고 학교 자치를 꽃피울 것" 이라며 ‘고교 무상 교육’의 완전한 국가책임제 전환과 ‘교육 생태계 활성화’ 계획도 제시했다.

김 교육감은 전북 학생들의 최저 학력 저하를 우려하는 학부모들의 걱정이 크다는 기자의 질문에 "그것은 전북 교육과 김승환 교육감을 공격하는 프레임의 하나이다"며 "그 근거로 삼은 것이 일제 고사였고, 공격하는 사람들은 절대로 수능을 가지고는 말하지 않고 있다"고 목소리를 높였다.

또 혁신교육의 방향과 성과를 묻는 질문에는 "현재 185개 교가 혁신 학교를 거쳤거나 유지하고 있다"며 "혁신 학교 교육을 받은 학생과 받지 않은 학생의 차이점은 '스스로 생각하는 힘'에 있다"고 힘있게 말했다.

