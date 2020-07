[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 출신 사업가 미키정이 아내의 임신 사실을 전했다.

미키정은 1일 자신의 인스타그램에 태아의 초음파사진을 공개하며 "축복, 내년에 아빠, 소중한 가족"이라는 글을 적었다.

그는 "12주차, 사랑이, 행복한 일상"이라는 태그로 예비 아빠가 된 기쁨을 드러냈다.

누리꾼들의 축하가 이어지는 가운데 가수 하리수도 "축하해"라고 댓글을 남겨 눈길을 끌었다.

미키정과 하리수는 지난 2007년 결혼해 10년간 부부로 함께 하다 2017년 이혼했다.

이들은 이혼 후에도 친구로서 좋은 관계를 유지하고 있다고 알려졌다.

미키정은 과거 그룹 이퀄라이저 멤버로 활동한 가수로 현재 개인 사업체를 운영하고 있으며 작년 11월 재혼해 화제가 된 바 있다.

