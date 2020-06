[아시아경제 온라인이슈팀] 아나운서 곽민선이 청순한 미모에 섹시한 비키니 자태로 반전 매력을 발산했다.

최근 곽민선은 자신의 인스타그램에 "건강한 삶!"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 곽민선은 수영장에서 레드 비키니를 입고 머리를 묶고 있는 모습이다. 특히 새하얀 피부가 청순한 매력을 돋보이게 한다. 이에 팬들은 "그냥 예쁘다는 말밖에 생각이 안남. 피부 관리 안해도 되요. 이미 완성된 얼굴 이에요" 라며 큰 호응을 보냈다.

한편 곽민선은 2019년 3월 SPOTV GAMES에 입사한 이후 e스포츠 분야에서 주로 활동하고 있으며, 현재 개인 유튜브 채널을 병행하고 있다.

