[신상 뜯어보기]닥터 아토비 베리어케어 수딩젤…촉촉한 아이 피부

닥터 아토비 5종 전 제품 성분 EWG 그린등급 안전성

피부유래유산균·아토피 개선· 가려움증 억제 등 특허 성분

[아시아경제 이선애 기자] 자외선 지수가 점차 강해지는 요즘 아이들의 피부 온도를 낮추고 지켜줄 수 있는 베이비 수딩젤이 인기다. 성인보다 열이 1도가량 높은 아이들은 외부 환경으로부터 피부가 쉽게 민감해질 수 있다. 아이들의 피부 특성상 열로 인해 피부가 달아오르면 울긋불긋해지는 현상이 잦고, 가려움증이 나타나기 때문에 아이용 수딩젤은 여름에는 꼭 필요한 제품 중 하나다. 하지만 끊임없는 유해성분 논란으로 진짜 우리 아이 피부에 잘 맞는 안전한 제품에 대한 갈증이 더욱 높아지고 있다.

최근에 출시된 함소아제약의 닥터 아토비 베리어케어 수딩젤이 예비&육아맘들 사이에서 입소문을 타며 인기를 얻고 있다. 똑똑한 수딩젤이라는 별명도 붙었다.

닥터 아토비 베리어케어 수딩젤은 유소아를 위해 연구해온 함소아 피부과학연구소의 500만 환아 피부정보와 치료 임상데이터를 기반으로 한 지난 20여년간의 연구노하우가 집약된 제품이다. 특히 피부 유래 유산균(특허 제 10-1627850), 아토피 개선(특허 제 10-1831883), 가려움증 억제(특허 제 10-1831876) 등 주요 기능에 대한 특허 성분을 함유한 똑똑한 제품이다. 더불어 전 성분 100% EWG 그린등급, 피부 자극 테스트 결과 무자극 판정을 받았다. 알레르기 유발 향을 배제하고, 임상으로도 제품력을 인증받은 제품이다. pH5.5의 약산성으로 민감하고 예민한 피부에도 사용할 수 있다.

기자에게는 개구쟁이 36개월 어린 조카가 한 명 있다. 예민하고 극건성인 피부를 닮아서일까. 조카 얼굴의 볼, 턱밑, 그리고 목, 팔다리까지 울긋불긋 오돌토돌 닭살 피부처럼 발갛게 올라와 있다. 건조함 때문인지 팔, 다리를 유난히 자주 긁는다.

기자의 예민한 피부상태로 인해 워낙 기초보습 제품을 깐깐하게 고르기도 하지만 조카가 사용할 화장품이니만큼 더욱 신경 써서 정보들을 찾아보았다.

마침 각종 소셜네트워크서비스(SNS), 맘카페 등에서 ‘아이는 물론 온 가족이 사용하기 좋다’, ‘둘째 아이 태열, 열꽃 때문에 구매했는데, 양도 착하고, 성분도 착하다’, ‘다른 수딩젤이란 다르다’는 함소아제약의 닥터 아토비 베리어케어 수딩젤의 제품력을 입증하는 후기가 이어지고 있어 큰 기대감을 품고 조카와 함께 약 2주간 닥터 아토비 베리어케어 수딩젤을 직접 체험해봤다.

함소아제약이 개발한 바이오좀 피부흡수촉진 시스템을 통해 피부 친화도를 강화시켜 끈적임 없이 흡수가 빨랐다. 또한 젤 제형이라 바르면 즉각적인 시원함이 느껴지는 발림성도 좋았다. 오랫동안 수분감을 선사해 로션이나 크림을 겹겹이 덧바르지 않아도 피부 보습에 전혀 문제가 없었다. 샤워 후 어깨와 허벅지 등 건조한 부분에 집중적으로 발라주었더니 오돌토돌하던 닭살 피부가 가라앉았다. 은은하게 허브향이 퍼지는 향도 느낌이 좋았다. 닥터 아토비 베리어케어는 수딩젤을 포함 총 5종의 제품 라인이 있는데, 전 제품 모두 알레르기 유발물질 향을 사용하지 않았다고 한다.

조카의 경우 피부 끈적임을 싫어해 샤워 후 제품 바르는 것을 선호하지 않았다. 닥터 아토비 베리어케어 수딩젤의 경우 냉장고에 넣어 두었다가 발랐을 때의 시원함이 좋았는지 아침, 저녁으로 듬뿍 발라주었다. 사용 1주일이 지나자 얼굴과 전신의 붉은기가 완화됐다. 가려움증이 개선되었는지 팔, 다리를 긁는 모습이 점차적으로 없어졌다. 사용 2주째에는 피부 전반적인 붉은기도 없어졌고, 오돌토돌하게 올라온 것도 점차 옅어지고 있다. 보통 피부 턴오버의 경우 기간을 4주 정도로 잡는다. 닥터 아토비 베리어케어 수딩젤 사용 4주 후의 조카의 피부 변화가 기대된다.

우선 기자가 사용했을 때 진정, 보습력뿐 아니라 어린 조카의 건조한 부위에 나타났던 피부 문제가 점차 좋아지는 것을 보고 깐깐한 엄마들이 아이의 제품을 위해 닥터 아토비 베리어케어를 선택하는지 알 수 있었다.

#전 성분 100% EWG 그린등급. 진정, 가려움증 완화, 건조완화, 무자극 임상을 통과한 제품으로 아이 피부에 안심하고 바르고 싶은 사람

#수분+진정+가려움완화! 역시 20년의 노하우가 담긴 대한민국 대표 아이 화장품

#닥터 아토비 베리어케어 수딩젤(200㎖/ 3만원)

