美 FDA·농무부 "코로나19, 식품으로 전염 증거없어"

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 식품이나 식품 포장을 통해 전염된다는 증거는 없다고 미국 정부가 24일(현지시간) 발표했다.

소니 퍼듀 미 농무부 장관과 스티븐 한 식품의약국(FDA) 국장은 공동 성명을 내고 이같이 밝혔다. 이들은 "일부 국가가 코로나19를 이유로 식품 무역에 제한을 가하고 있다"며 "알려진 과학과 양립하지 않는다"고 지적했다.

이날 성명은 중국 정부가 최근 베이징 코로나19 집단감염의 진원지로 지목된 신파디 시장 내 수입 연어상점의 도마에서 바이러스가 검출되자 수입식품에 검역조치를 강화한 가운데 나왔다.

중국 해관총서는 지난주 수입 해산물, 육류, 채소, 과일, 가공식품에 대한 코로나19 표본 검사를 했으며 감염자가 다수 발생한 미국 타이슨사의 공장에서 가공된 가금육에 대해서는 수입을 중단시켰다.

