오븐에빠진닭, ‘2020 고객만족브랜드대상’ 프랜차이즈 치킨 부문 대상 수상

프리미엄 오븐구이 치킨 브랜드 ‘오븐에빠진닭’이 지난 16일 진행된 ‘2020 고객만족브랜드대상’ 시상식에서 프랜차이즈 치킨 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

한경비즈니스와 한경잡앤조이가 공동 주최하고 한국마케팅포럼이 주관한 2020 고객만족브랜드대상은 사회 각 분야의 우수 브랜드들이 제공하는 부문별 제품과 서비스에 관한 고객만족도를 평가해 각 부문 대상을 선정하는 시상식이다. 이를 통해 소비자들의 현명한 소비 활동을 장려하는 것을 목적으로 두고 있다.

프랜차이즈 치킨 부문 대상을 수상한 오븐에빠진닭은 국내 유일의 구이육 제조 방법 특허를 획득한 오븐구이 치킨 프랜차이즈로, 100% 국내산 닭고기만을 엄선해 오빠닭 특제 염지제를 사용한 염지 과정을 거친다.

염지된 닭은 치킨 전용 오븐에서 고온으로 단시간에 조리해 치킨 고유의 풍부한 육즙을 간직하고 있으며, 특허받은 오븐 레시피로 구워 내 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 자랑한다. 기름에 튀기는 닭과 달리 오븐에 구운 닭으로, 기름기가 쫙 빠져 지방과 콜레스테롤을 낮춘 웰빙 건강 치킨으로 사랑받고 있다.

대표 메뉴에는 오븐에 바싹 구워 내 담백하고 부드러운 맛이 특징인 ‘오리지널 로스트’가 있으며, 스테디셀러 메뉴로는 겉바속촉의 풍미 가득한 맛을 선사하는 ‘크리스피 베이크’가 소비자들에게 꾸준한 인기를 얻고 있다.

오븐에빠진닭 관계자는 “맛과 건강을 모두 생각한 오븐구이 치킨으로 고객들의 꾸준한 사랑을 받고 있다”며 “건강하고 좋은 재료를 사용한 맛있는 치킨으로 고객들의 성원에 보답할 것을 약속드리며, 신메뉴도 꾸준히 연구해 다양한 맛의 오븐구이 치킨을 선보여 드릴 것”이라고 전했다.

아울러 오븐에빠진닭은 가맹점 창업을 희망하는 이들을 위해 온라인 상담을 비롯한 상권 조사와 창업 자금 지원, 입점 가능 지역 분석 등의 다양한 창업 혜택을 제공하고 있다.

오븐에빠진닭에 대한 자세한 내용과 창업 관련 문의는 홈페이지와 전화 문의를 통해 확인할 수 있다.

