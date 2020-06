[김맹녕의 골프영어회화] "업힐 라이 공략법은?"

업힐 라이에서는 자연스럽게 훅이 발생해 타깃 오른쪽을 에임한다.

'업힐 라이(Uphill lie)'.

공이 그린 쪽으로 오르막 경사에 놓여있는 상태다. 어드레스 시 왼쪽 발이 오른쪽 발보다 높은 곳에 위치한다(A lie in which your front foot is higher than your rear foot at address). 여기서는 하체를 단단히 고정하는 게 중요하다. 왼쪽 무릎을 조금 더 구부려 경사와 평행이 되게 셋업한다. 어깨선과 양 무릎선은 평행이다. 체중이 오른쪽에 조금 더 실린다. 그래야 스윙도 쉬워진다.

업힐 라이에서 경사에 수직으로 서면 자연스럽게 걷어올리는 자세가 된다. 억지로 쳐 올리려고 할 필요가 없다는 이야기다. 그대로 친다. 체중을 이동하지 않고 상체만으로 스윙한다는 이미지를 가져간다. 풀 스윙과 비교해서 4분의 3(A three quarter) 정도 크기다. 훅(hook)이 발생한다는 점을 감안해 타깃 오른쪽을 에임한다. 업힐 라이에서 퍼올리려고 하면 토핑(topping)이 나기 쉽다.

1. 스탠스는 보통 때, 또는 약간 넓게 선다(Keep your feet a normal width or slightly wider).

2. 왼쪽 발을 조금 열어서 스탠스를 취하고, 공의 위치는 높은 왼쪽 발 끝에 둔다(On uphill lies, take an open stance and position the ball toward your high foot).

3. 업힐 라이에서는 오른쪽 어깨를 경사면과 평행하도록 얼라이먼트를 한다(Align your shoulders parallel to the slope on the uphill lie).

4. 경사로 인해 페이스가 뒤로 제쳐져 로프트가 커지기 때문에 10야드에서 20야드 더 거리 계산을 해서 골프채를 선택한다(Take a longer club, adding 10 or 20 yards to the length of your shot to cover the extra distance).

5. 업힐 라이는 훅이 난다. 타깃 오른쪽을 목표로 삼는다( Uphill lies tend to hook, aim slightly to the right of the target).

6. 체중 이동을 하지 말고 양팔로 4분의 3 스윙을 한다(A three quarter swing is enough).

A: Please show me how to hit a shot from an uphill lie(업힐 라이 공략법을 알려주세요).

B: All right. First, stand wider for extra stability. Second, take plenty of club to compensate for the extra height. Third, swing along the slope of the hill. Fourth, aim slightly to the right of the target(네, 좋습니다. 첫번째 스탠스를 하체 안정을 위해 넓게 서세요. 두번째는 고탄도를 고려해 넉넉하게 긴 클럽을 잡으세요. 세번째는 언덕의 경사에 맞춰 스윙을 하세요. 네번째는 목표의 오른쪽을 겨냥하세요).

A: Thanks. I'll keep that in mind(감사합니다. 명심하겠습니다).

글ㆍ사진=김맹녕 골프칼럼니스트





