[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 22일 용산아트홀 전시장에서 열린 '2020 용산평화예술전' 개막식에 참석, 작품들을 둘러봤다.

이번 전시회는 민주평화통일자문회의 용산구협의회(회장 한태숙) 주최로 오는 25일까지 이어진다.

초대작가로는 강에스더, 손비야, 장철수, 하정민, 조윤곤, 강동우, 윤송아 등이 있다.

전시시간은 오후 2시부터 오후 5시까지며 입장료는 없다. 단 입장시 반드시 마스크를 써야 한다.

성장현 용산구청장은 "한반도 평화를 기원하는 예술전 개막을 축하드린다"며 "통일 관련 사업에 구가 적극적으로 힘을 보탤 것"이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr