홍콩보안법 반대, 노동계와 학생단체 총파업·동맹휴학 추진

[아시아경제 성기호 기자] 중국 전국인민대표대회(전인대)가 '홍콩 국가보안법'(홍콩보안법) 제정을 추진하는 가운데 가운데 홍콩 노동계와 학생단체가 이에 맞서 총파업과 동맹휴학을 추진하기로 했다.

7일 현지 언론에 따르면 '200만 삼파(三罷) 노조연합전선'은 전날 기자회견을 열고 홍콩보안법 반대를 위한 총파업 실시 여부를 묻는 조합원 투표를 오는 14일 한다고 밝혔다. 삼파는 총파업, 동맹휴학, 철시 등 3대 투쟁을 말한다.

이들은 14일 투표에 6만 명 이상의 조합원이 참여해 60% 이상의 찬성표를 얻으면 3일 동안의 1단계 총파업을 벌이기로 했다.

홍콩호텔노조의 알렉스 추이 주석은 홍콩보안법 반대 투쟁을 호소하면서 "이 가혹한 법은 홍콩 경제를 파탄으로 몰아넣을 것"이라며 "우리는 대규모 행동을 통해 국제사회에 우리의 반대 의사를 보여줘야 할 것"이라고 말했다.

홍콩보안법 반대 총파업에는 항공, 교통, 건설, IT 등 20개 업종에 걸친 23개 노조가 찬성 의사를 밝혔다. 여기에는 3200여 명의 조합원을 거느린 신(新)공무원노조도 포함됐다.

이에 90개 노조를 거느린 홍콩 양대 노동단체 중 하나인 홍콩직공회연맹(CTU)의 캐럴 응 주석은 14일 투표에 CTU 소속 노조원들이 참여할 것이라고 밝혔다.

홍콩 야당 데모시스토당이 지원하는 학생단체인 '중등학생행동준비플랫폼'도 전날 기자회견을 열고 여름방학 전 홍콩보안법 반대 동맹휴학의 실시 여부를 묻는 투표를 할 계획이라고 밝혔다.

이들은 이 투표에 학생 1만 명 이상이 참여해 60% 이상의 찬성표를 얻으면 동맹휴학할 것이라고 밝혔다.

