北 노동신문 "홍콩보안법, 중국의 결정은 정당"

[아시아경제 성기호 기자] 북한 노동당 기관지 노동신문이 '홍콩 국가보안법'(홍콩보안법)과 관련해 중국 정부의 결정은 정당하다고 지적했다. 이어 국제사회에서 문제삼을 수 없다고 거듭 강조했다.

노동신문은 7일 '주권국가의 자주적 권리는 그 누구도 침해할 수 없다'라는 제목의 논평에서 중국 전국인민대표대회(전인대)의 홍콩보안법 초안 의결을 "주권국가의 당당한 자주적 권리행사"라고 주장했다.

이어 "홍콩문제에 대한 결정권은 중국에 있다"며 "나라의 주권과 안전, 발전이익을 수호하기 위한 중국의 모든 조치들은 지극히 정당하다"고 역설했다.

노동신문은 이어 "중국의 정권기관들은 홍콩에서 인민의 생명 재산을 보호하고 나라의 안전을 수호하기 위하여 여러 가지 조치를 취하고 있다"면서 "독립이라는 미명 하에 홍콩을 중국영토로부터 분리시키려는 시도는 중국에 있어서 절대로 용납될 수 없는 일"이라고 지적했다.

북한은 최근 홍콩보안법 문제를 두고 중국과 미국의 갈등이 격화하는 가운데 연일 '중국 편들기'에 나서며 북중 우호 관계를 부각하고 있다.

지난달 30일 북한 외무성은 중국의 홍콩보안법 초안 의결을 합법적인 조치로 평가하면서 중국 정부에 대한 지지 의사를 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr