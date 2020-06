BTS 정국, 이태원 방문 사과..."되돌아 보고 느낀 게 많아...매 순간 깊게 생각하고 행동할 것"

[아시아경제 강혜수 기자] 그룹 방탄소년단(이하 BTS) 멤버인 정국이 최근 이태원 방문에 대해 해명하고 사과했다.

6일 오후 방탄소년단 브이라이브 채널에서 슈가의 오디오 방송 '숩디의 꿀 FM 06.13' 라이브가 공개됐다. 정국은 이 방송에 출연해 슈가와 함께 라이브를 진행했다.

이날 방송에서 정국은 자작곡인 'Still With You'에 대한 이야기와 함께, 최근 코로나19 사회적 거리두기 기간에 이태원을 방문했던 일을 언급했다.

정국은 "오랜만의 라디오라 굉장히 떨리고 긴장된다"면서, "최근에 내 행동으로 인해 많은 분들이 화도 나고 마음이 상하셨을 것 같다. 그리고 이 상황을 힘겹게 보내고 계시는 분들, 곳곳에서 애써주시는 분들, 그리고 항상 옆에 있는 형들한테도 엄청 죄송한 마음이 컸다"고 사과했다.

이어 "특히 내가 사랑하는 아미들, 나로 인해 좀 힘든 시간을 보낸 것 같아서 마음이 굉장히 무거웠다"며 팬들에게 더욱 고개 숙여 죄송한 마음을 전했다. 또한 "근래 혼자서 생각을 정말 깊게 많이 했다. 멤버들과도 이야기를 엄청 많이 했고 나에 대해 여러 가지로 많이 되돌아보며 느낀 게 많다"면서 "이 일에 대해 여러분에게 직접 라이브에서 말씀드리고 싶었다. 앞으로 언제 어디서든 매 순간 더 깊게 생각하고 행동하는 정국이 되도록 하겠다"고 마무리했다.

지난 4월 25일 정국은 사회적 거리두기 기간임에도 아스트로 차은우, NCT 재현, 세븐틴 민규와 함께 이태원 소재 음식점 및 주점을 방문해 논란이 된 바 있다. 빅히트 측은 이에 정국이 선별 진료소에서 검사를 받았으며 결과는 음성이었다고 밝혔다.

