◆반환점에 선 유니콘= 유니콘은 기업가치가 10억 달러 이상인 비상장 스타트업을 뜻한다. 지난 5월 기준으로 세계에 약 770곳 있다. 이 책은 그 개념과 의미, 이슈, 우려 등을 정리하고 유니콘이 되는 방법을 제시한다. 핵심은 시장에서 소비자에게 인기가 있거나 잘 팔리는 제품을 그대로 모방해서 만드는 '카피캣'이다. 기업 여러 곳이 검증된 비즈니스 모델로 모방과 혁신을 접목해 유니콘에 등극했다면서 관련 연구가 유니콘을 넘어 진정한 승자가 되는 길이라고 한다. “지금은 오히려 카피캣이 오리지널 기업들의 시행착오를 기회로, 경쟁 제품을 그대로 베끼는 대신 창조적 모방으로 더 좋은 제품이나 서비스로 시장을 장악하고 최우의 승자가 되는 경우가 생겨나고 있는 실정이다. (…) 우리도 ‘고양이 속에 숨겨진 호랑이’를 찾아야 할 시점이다.”(유효상ㆍ장상필 지음/클라우드나인)

