[아시아경제 유제훈 기자] 미국 노동부는 지난 5월 실업률이 13.3%를 기록했다고 5일 밝혔다. 이는 전월 13.7%은 물론, 전문가들의 예상치 19.0%보다 낮은 수준이다.

