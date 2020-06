장석웅 전남교육감, 13개월 연속 지지도 ‘1위’

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남도교육감이 직무수행 지지도 평가에서 13개월 연속 1위를 차지했다.

5일 전남도교육청에 따르면 장석웅 교육감은 여론조사 기관 리얼미터가 최근 실시한 민선 3기 전국 17개 시·도교육감의 지난달 직무수행 지지도 조사에서 62.9%의 지지를 얻어 지난해 5월 이후 13개월 연속 1위를 지켰다.

장 교육감은 지난 3월 조사에서 처음으로 60%대에 올라선 뒤 4월에 이어 5월 조사에서 3개월 연속 60% 이상의 지지를 얻었다.

전국 17명의 교육감 가운데 60% 이상을 기록한 인물은 장 교육감이 유일하고, 2위(53.0%)와 9.9%p의 격차를 보였다.

이는 임기 4년의 반환점인 취임 2주년이 다가오면서 장 교육감이 그동안 추진했던 혁신 교육정책의 성과가 드러나며 도민과 전남교육가족의 공감을 얻어내고 있기 때문으로 풀이된다.

특히 ‘한 아이도 포기하지 않는다’는 슬로건 아래 소중한 전남의 아이들을 차별하지 않고 최선을 다해 미래인재로 키워내겠다는 방향성에 동의하고 기대를 보내고 있는 것이 높은 지지율로 나타나고 있다는 분석이다.

최근에는 코로나 위기 국면 속에서 선제적이고 창의적인 정책으로 현장의 혼란을 최소화함은 물론 사상 초유의 온라인 개학을 안착시키고, 순차적 등교수업을 차질 없이 진행하고 있는 점도 지지율 상승 요인으로 꼽힌다.

전남도교육청이 온라인 개학에 대비해 만든 학습시스템 ‘전남교실ON.com’은 ‘전국구 플랫품’이라는 평가를 얻었다.

전남도와 함께 전국 최초로 시행한 친환경 농산물 꾸러미사업도 전국적인 반향을 일으킬 정도로 반응이 좋아 2차 꾸러미 사업을 진행 중이다.

한편, 리얼미터 5월 정례조사는 지난 5월 23일부터 5월 29일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1만7000명(시·도별 1000명)을 대상으로 진행됐고 시·도별 표집오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p, 응답률은 4.8%이다.

