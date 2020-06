여수시 시전동 새마을협의회, ‘열무김치 나눔 행사’로 이웃 사랑 펼쳐

열무김치 담아 경로당과 독거노인, 저소득가정에 200여 박스 나눠



[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시 시전동 새마을협의회(회장 정문수, 박옥자)가 코로나19로 어려운 지역의 이웃을 위해 지난 3일과 4일 이틀 동안 열무김치 나눔 행사를 가졌다.

이날 회원 15명이 손수 담근 열무김치 200여 박스를 경로당 어르신들과 저소득가정, 독거노인 등 어려운 이웃들에게 직접 전달하며 사랑 나눔을 실천했다.

박옥자 시전동새마을부녀회장은 “바쁜 중에도 함께해준 회원들 덕분에 힘든 시기에 우리 지역 어려운 이웃들에게 조금이나마 행복을 전할 수 있어 기분이 좋다”며 “김치통 200개(60만 원 상당)를 자비로 후원해준 김창회 시전동체육회상임부회장에게 감사드리며, 앞으로도 정기적인 봉사활동을 통해 행복이 넘치는 시전동을 만드는데 적극 동참하겠다”고 전했다.

김정오 시전동장은 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 이웃을 위해 시전동새마을협의회가 앞장서 사랑을 실천해 주셔서 감사드린다”며 “동에서도 최선을 다해 소외된 주민들을 직접 찾아나서 도움을 줄 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 시전동새마을협의회는 새해 일출제 떡국 나눔행사를 시작으로 경로당 청소, 취약지 청결활동, 자투리땅 꽃밭 가꾸기, 사랑의 김장나눔 행사 등 다양한 봉사활동을 지속적으로 추진하며 주위의 귀감이 되고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr