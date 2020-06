정읍시 ‘더 좋은 시민소통위원회’ 출범식

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 5일 ‘정읍시 더 좋은 시민소통위원회’ 출범식을 가졌다고 밝혔다.

‘정읍시 더 좋은 시민소통위원회’는 민선 7기 시정 주요 정책이나 현안 사업에 대한 각계각층의 다양한 의견을 수렴해 시 발전 방향을 모색한다는 취지로 구성됐다.

더불어, 각종 정책 추진 시 시민과의 소통 창구로 적극 활용하고자 한다.

위원회는 분야별로 ‘소통정읍’, ‘행복시민’, ‘청정활력’ 3개의 분과위원회를 구성했다.

이날 분과별 30명씩 총 90명의 위원을 위촉하며 본격 운영 시작을 알렸다.

위원회 위원 90명은 기관·단체 및 전문가 36명과 공개모집을 통해 신청한 시민 114명중 지역, 나이, 성별을 고려해 컴퓨터 추첨으로 최종 선정된 54명 등 총 90명으로 구성됐다.

시종일관 활기찬 분위기에서 진행된 이날 출범식에서는 먼저 참석위원 90명에 대한 위촉장 수여식이 있었다.

이어 염소연 강사의 ‘정읍시 더 좋은 시민소통위원회, 비전과 소통으로 무장하라!’를 주제의 특강이 진행됐다.

출범식이 끝난 후 진행된 제1차 정기회의에서는 각 분과위원회별 위원들의 상견례와 분과위원회를 이끌어갈 위원장·부위원장 선출, 향후 정읍시 발전을 위한 분과별 토의 과제를 선정했다.

유진섭 시장은 “정읍시 더 좋은 시민소통위원회가 시민들의 자발적 참여와 제안으로 더불어 행복한 향기 공화국 정읍을 견인하는 데 힘써 달라”며 “시민이 공감하고 감동할 수 있는 시정을 위해서 온 힘을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr