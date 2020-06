[포토]금천구, 우렁이와 미꾸라지가 있는 생태텃논 개장

5일 금천교 부근 안양천 둔치에 생태텃논 개장...전통솟대와 다양한 수초 식재한 미니연못 조성으로 볼거리 제공

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 5일 안양천 내 생태텃논을 새롭게 조성, 주민에게 개방했다.

이날 오전 11시에 열린 개장식에는 유성훈 구청장과 구립 및 민간 어린이집 원장 등이 참석해 ‘풍년기원 오방색 띠 장승세우기’, ‘모심기’, ‘미꾸라지 및 논우렁이 방사’ 등을 진행했다.

당초 계획은 아이들과 주민들을 초대해 전통 모내기 체험을 함께하고, 고향의 향수를 되살리는 동네잔치 분위기로 행사를 진행하려고 했으나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방을 위한 생활 속 거리두기를 실천해 관계자들만 참여하는 소규모 행사로 대신했다.

생태텃논은 120㎡ 규모로 안양천 하안교 옆(금천교 둔치방향) 가산동 340-2번지에 조성됐다.

텃논과 더불어 주변과 조화를 이룰 수 있는 미니 연못도 2개소를 조성, 전통 솟대를 세우고, 창포, 구절초, 해국, 물망초, 수련, 속새 등을 식재함으로써 생태텃논과 더불어 도심 속 이색적인 볼거리를 제공한다.

안양천변을 산책하러 거의 매일 온다는 50대 주민 A씨는 “앞으로 금천구 도심에서도 벼가 자라고 익어가는 모습을 볼 수 있을 것 같다”고 신기해하면서 “자녀들과 텃논을 구경하러 자주 오고 싶다”고 기대감을 밝혔다.

유성훈 구청장은 “금천구민 뿐 아니라 온 국민이 한마음 한뜻으로 코로나19 사태를 극복, 10월 가을걷이 행사 때는 풍악이 울려 퍼지는 가운데 여러 주민 분들과 함께하기를 소망한다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr