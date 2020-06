[슈퍼마켓 돋보기] 유제품 사용설명서 '사워 크림'

욕실에서 쓰는 샤워크림으로 오해했다는 지인의 이야기로 시작해보는 사워크림(sour cream) 사용 설명서!

다양한 유제품들이 늘어나고 있는데 최근 들어 관심도가 높아지고 있는 유제품중에 하나는 바로 사워크림이다.

사워크림은 크림에 미생물 배양체인 유산균으로 발효시켜 만든 크림이다. 우유를 발효시키면 요구르트가 되고 생크림을 발효시키면 사워크림이 된다. 때문에 사워크림은 발효크림으로 유지방 함량이 높은 편이다. 걸쭉한 발효크림인 사워크림은 이름처럼 시큼한 맛이 먼저 입안을 가득 채우지만 그 뒤로 유제품의 특징인 걸쭉하면서 고소한 맛이 잔잔하게 채워준다.

사워크림은 북미와 유럽에서는 생크림이나 버터만큼 즐겨 먹는 유제품 중에 하나로 샐러드 드레싱에 사용하거나 케이크, 쿠키, 비스킷, 스콘 등을 만들 때 재료로도 많이 사용한다.

우리에세 익숙한 사워크림은 패밀리 레스토랑에서 맛본 구운 감자의 속을 꽉 채운 하얀색의 크림, 생크림인줄로만 알고 먹어봤지만 그것이 바로 사워크림이다.

사워크림은 감자와는 찰떡 궁합으로 감자의 부족한 영양분을 유제품이 보충해주는 역할도 하고 뻑뻑한 감자에 부드러운 맛을 더해주는 역할도 한다.

‘어떤 감자 요리든 사워크림을 곁들여도 좋다’라고 할수 있다.

멕시코 음식인 타코에도 곁들여지고 러시아와 그 인근의 국가들에서도 사워크림은 필수식재료로 블린에 곁들여지고 보르쉬에 올려지기도 한다.

큰 포장으로만 만들어져 쉽게 구할수 없어 우리집 식탁에 올라오기가 힘들었지만 이제는 작은 포장으로 마트에서도 쉽게 구할수 있게 되었다.

햇감자가 나오는 6월에는 사워크림을 곁들여 감자 요리를 맛보면 좋겠다.