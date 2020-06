주호영 "3차 추경, 용처 철저히 따질 것…'부정선거' 의심 사례 취합"

[아시아경제 이지은 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 3차 추가경정예산(추경)의 용처를 철저히 따지겠다며 날을 세웠다. 선거 부정 의심 사례를 취합했다며 추가 사례가 있으면 제시해달라고 말했다. 반면 김종인 비대위원장은 "성급한 마음이 들더라도 인내를 갖고 협의해야 한다"고 당부했다.

주 원내대표는 4일 오후 국회 예결위장에서 열린 의원총회에서 "추경 자체를 원칙적으로 반대하지 않지만 저희가 재원과 용처는 철저히 따질 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "35조3000억원에 달하는 추경안을 오늘 제출해놓고 이달 말까지 해달라고 하고 있다"며 "눈을 감고 해 달라는 말이다. '포스트 코로나' 운운하며 긴급성을 요해 3차 추경을 한다고 하지만 코로나 관련 예산은 1%에 불과하고 태양광, 와이파이 보급같은 시급하지 않은 예산만 넣었다"고 비판했다.

그는 "5일 의장단을 선출토록 하는 규정을 근거로 내일 어떤 일이 있어도 일방적으로 의장단을 선출하겠다는 것이 더불어민주당의 입장"이라며 "8일 상임위도 다 가져가겠다는 것인데, 지금까지 개원사를 점검해보면 1967년 7월 10일, 무려 43년전 한 차례뿐"이라고 지적했다.

이어 주 원내대표는 "부정선거와 관련해 당 안팤의 요구가 많고 곳곳에서 주장이 있어서 안행위 수석전문위원으로 하여금 부정선거 있다는 예를 전부 뽑고 거기에 대한 선관위 입장, 보도된 입장을 정리해 대비표를 만들었다"며 "저희는 이 표에 단정하는 내용은 없지만 복잡한 주장을 일목요연하게 이해하기 쉽도록 해서 배부한 것"이라고 말했다. 그 이외 부정선거 주장 유형이나 사례가 있을 경우 제시하라고 요청하기도 했다.

김 비대위원장은 '개인적 의견'임을 전제하며 "국회는 야당이 존재하지 않으면 별 의미가 없다"며 "그래서 과거에 민주주의가 많이 억압됐던 시절에도 국회는 일정한 관행을 갖고 여야간에 협의를 통해 모든 것이 이뤄졌는데, 갑작스레 21대 국회 들어서는 그런 관행이 지켜지지 않고 있다"고 말했다.

그는 "이 점에 관해서 원내대표 중심으로 해서 여러분이 잘 협의를 해서 대처하리라고 생각하지만, 조금은 성급한 마음이 들더라도 인내를 갖고 끝까지 협상을 갖다 하시면서 저항을 하는게 현명하지 않겠나"라며 "아무쪼록 잘 협의하면서 적정한 모습을 취해달라"고 덧붙였다.

