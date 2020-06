국민세럼 ‘DPC 프리미엄 비타민 세럼’, 누적매출 50억원 돌파

엠에스코(대표 서문성) 하이엔드 홈케어 뷰티 브랜드 DPC의 신제품 ‘프리미엄 브이 이펙트 더블 세럼’이 출시 이후 고객들의 폭발적인 사랑을 받아 누적 매출액 50억원을 돌파하며 비타민 카테고리에서 강자로 부상하고 있다.

DPC 프리미엄 비타민 세럼은 4월 7일 첫 출시 후 누적 매출액 50억원 이상 판매됐다. 출시 이후 소비자들의 간증 후기와 더불어 몇 번의 재구매로 이어지는 고객들의 열렬한 지지 속에 DPC 비타민 세럼 매출이 고공행진 중이다. 특히 롯데홈쇼핑 비타민세럼 매 방송에선 방송 시간을 채우지 못한 채 매진되며, 제품에 대한 인기를 입증하고 있다.

해당 세럼에는 정제수 함량 0%로 비타민C 성분이 물에 노출되어 쉽게 산화되는 것을 방지하는 새로운 DPC 만의 테크널러지를 담았으며, 특히 수용성 보습제인 프로판다이올 성분을 통해 물 없이도 비타민을 안전하게 녹여줄 뿐 아니라 피부에 깊숙이 흡수를 돕는다. 또한 80년 전통의 영국 비타민 제조사인 DSM사의 파인 등급 비타민을 사용해 고순도 99% 비타민을 담아냈다.

비타민과 수분세럼이 동시에 펌핑되는 듀얼 에어리스 용기를 사용해 스포이드, 주사기 형태의 일반 용기가 가질 수 있는 비타민C의 산화에 대한 걱정과 안전성을 모두 해결했다. 또한 비타C25’의 강력한 항산화와 비타민을 사용함에 있어 느끼는 따가움이나 끈적거림없이 편안한 사용감을 선사하며 수분 부스터 역할을 하는 ‘히알루론 M8’이 최적화된 1:1 비율을 통해 항노화 개선에 도움을 준다. 특히 피부 속 과 겉 기미부위 완화 개선에 도움을 주어 깨끗하고 투명해 보이는 피부로 케어 해준다.

DPC 홈쇼핑 관계자는 “비타민의 순수한 본질을 흐리지 않고 비타민 25%를 더욱 신선하고 안전하게 지키기 위해 듀얼 에어리스 용기를 선택했다,”고 말하며, “DPC가 해당 제품 출시를 위해 5년 여 간의 끊임없는 테스트와 용기교체를 통해 탄생한 제품인 만큼 브랜드의 노력과 진심을 소비자들께서 알아봐 주시는 것 같다.”라고 말하며, “특히 요즘 트렌드상 안티에이징 제품 구입 연령대가 어려지면서 과거 안티에이징 구입 세대였던 5060세대가 아닌 20대 초반의 소비자로 나이대가 어려지면서 특히나 단일 성분의 안티에이징 제품은 오히려 10대들에게 큰 인기를 얻으며 본격적인 얼리-안티에이징 시대가 도래한 것 같다.”고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr