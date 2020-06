전북교육청, 대입 진로 돕는 입시설명회 ‘지원’

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북교육청이 ‘코로나19’로 인해 학습과 진로진학 준비에 어려움을 겪고 있는 학생과 학부모를 위해 다양한 입시설명회를 6월 중에 개최한다고 4일 밝혔다.

도교육청에 따르면 오는 6일 고2학년 대입전형 준비를 위한 입시설명회가 전주대학교 JJ아트홀에서 개최된다.

현재 고2학생과 학부모·교사를 대상으로 대입전형과 수능의 변화를 짚어보고, 진로탐색 방안을 안내하는 시간으로 꾸려질 예정이다.

또 오는 13일에는 EBS와 연계한 수능 학습전략 설명회가 열린다. 이날 오후 2시부터 5시까지 전북교육문화회관에서 열리는 학습전력 설명회에서는 2021 대입전형 대비 입시정보를 제공하고, 과목별 학습법을 설명할 계획이다.

특히 학생·학부모들이 궁금해하는 등교 수업 이후 학교 활동의 방향성과 내용, 코로나19 이후 효율적인 대입 준비 방법, 수시·정시 지원별 특징 등이 자세히 안내될 예정이다.

14일 오전 9시부터는 사관학교 및 전북권 대학 입시설명회가 전북교육문화회관에서 이어진다. 2020학년도 입시결과분석 및 2021학년도 대입전형과 지원전략에 대한 강의가 있을 예정이다.

마지막으로 오는 20일 오후 2시부터는 고려대·연세대 입시설명회가 전북교육문화회관에서 열린다.

도교육청은 서울지역 주요대학 입학사정관과 도내 진학담당 교사들 간의 간담회도 운영한다. 오는 16일 서울대, 19일 고려대, 20일 연세대 순으로 진행되며, 각 대학별 입학전형과 특이사항 등을 입학사정관으로부터 직접 들을 수 있는 기회가 될 전망이다.

도교육청 관계자는 “‘코로나19’로 인해 진학 정보 공백이 우려되는 상황에서 이번 설명회를 통해 고등학교 학생들에게 정확한 입시정보 제공과 진로탐색 방법 안내 등이 이뤄질 예정’이라고 밝혔다.

한편 도교육청은 이번 입시설명회가 코로나19로 생활 속 거리두기가 요구되는 상황에서 진행되는 만큼 소독, 좌석 거리두기 등 방역조치에 만전을 기할 방침이다.

