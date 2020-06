[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장과 국회의원, 시·구의원 및 지역주민들이 3일 오후 신월6동 마을사랑주차장 준공식에 참석했다.

지역주민의 주차난을 해소를 돕기 위해 총 18면의 태양광 주차장으로 조성된 마을사랑 주차장은 낮 시간대에는 주차공유제로 누구나 이용할 수 있도록 개방되며, 야간에는 인근 지역주민들을 위한 거주자우선주차장으로 활용된다.

