1터널 22~30일 조명교체 전면통제 … 2터널 15~19일 CCTV 설치 일부통제

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 조명과 CCTV 설치공사로 온천동과 만덕동을 잇는 제1만덕터널과 제2만덕터널의 교통이 통제된다.

만덕1터널은 오는 22~30일 노후 조명 교체작업으로 오후 11시부터 다음날 오전 5시까지 야간 교통이 전면 통제된다. 이 시간대 1터널 운행할 차량은 제2만덕터널이나 우회로인 산복도로로 돌아가야 한다.

만덕2터널은 오는 15~19일 고해상도 원격 감시설비(CCTV) 카메라 30대 설치를 위해 오후 11시30분부터 다음날 오전 5시까지 미남~만덕 방향 좌측 1개 차로가 부분 통제된다.

비가 오거나 다른 사정이 생기면 공사 시기는 조정된다.

