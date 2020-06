진도교육지원청, 2020 진도영재교육원 개강식 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 진도교육지원청은 ‘2020학년도 진도영재교육원 개강식’을 온라인으로 개최했다고 3일 밝혔다.

이날 개강식은 자연과학영역 초5~6학년 29명, 예술영역 창, 가야금, 서화전공 38명으로 모두 67명의 학생과 학부모, 지도교원이 참여한 가운데 쌍방향 회의 시스템을 활용해 실시했다.

또 입학생의 자긍심을 높이고, 학부모의 영재교육에 대한 이해의 폭을 넓히기 위해 진도영재교육원 교육과정 운영에 대한 안내 및 코로나19 상황에 따른 원격 수업의 방향, 수업 장소 소개 등으로 진행했다.

민의식 교육장은 “국가의 미래를 좌우하는 가장 중요한 일은 새로운 지식을 창출하고 융합할 줄 아는 창의 융합형 인재를 양성하는 것이다”며 “잠재된 재능을 계발하는 영재교육을 통해 혁신적이고 창의적인 인재로 성장할 수 있을 것”이라고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr