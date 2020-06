광진구의회 예결위, 2019회계연도 결산승인의 건 의결

2일까지 부서별 예산집행의 적정성 검토, 18일 본회의에서 최종의결

[아시아경제 박종일 기자] 광진구의회 예산결산특별위원회(위원장 장경희)는 2일 제4차 예산결산특별위원회에서 2019회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출을 구가 제출한 원안대로 가결했다.

2019회계연도 결산을 심사하기 위해 구성된 예산결산특별위원회는 장경희 의원을 위원장으로 총 13명의 의원으로 구성, 지난 5월29일부터 6월2일까지 총 3일간 결산심사를 펼쳐왔다.

2019회계연도 광진구 결산 규모는 예산현액 6288억7400만원으로 전년 대비 765억7200만원 증가한 것으로 나타났다.

특히 세입결산액은 징수결정액 중 95.5.%를 수납, 징수결정 대비 실제수납률은 전년대비 0.8%가 증가, 세출결산액은 전년도 집행률과 동일하게 예산현액 6288억7400만원 중 87%를 집행했다.

결산승인이란 지방자치법에 의거 한 회계연도 동안 집행부가 집행한 예산에 대해 의회가 선임한 결산 검사위원이 결산서 확인 및 재정집행의 적정성·효율성 등을 분석·평가해 의회의 승인 절차를 통해 그 집행의 적법·타당성을 확인받는 과정.

이번 결산심사에서는 ▲ 임시적 세외수입 등에 대한 철저한 예산파악으로 예산대비 징수결정액의 오차를 최소화할 것 ▲간주처리 예산의 최소화 및 세부 집행사항에 대한 명확한 보고로 철저한 집행 당부 ▲예산 불용액 최소화를 위한 사업의 명확한 평가와 집행 철저 ▲낙찰자액을 추경에산에 반영해 효율적 활용 도모 ▲예비비 사용에 대한 타당성 검토 ▲예산의 성과보고서의 반복적 성과지표 지양 및 적정한 성과지표 수립으로 성과평가의 본래 취지를 살릴 것 등이 개선 사항으로 요구됐다.

장경희 위원장은 “이번 결산검사 결과 제시된 개선사항들을 다음연도 예산편성과 재정운영에 충실하게 반영해 투명하고 건전한 재정운영이 될 수 있도록 노력해 줄 것”을 당부했다.

구가 제출한 2019회계연도 세입세출 결산 및 예비비 지출 승인안은 지난 5월27~28일 상임위별 예비심사를 거쳐 5월29일 예산결산특별위원회로 회부되어 의결된 것으로 오는 18일 본회의에 상정되어 최종 의결될 전망이다.

광진구의회의 결산승인에 따라 구는 구청 홈페이지를 통해 지적사항 등을 부기 및 첨언한 2019회계연도 결산서를 구민들에게 공개할 예정이다.

