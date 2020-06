[아시아경제 이승진 기자] 대학원생 제자를 성폭행했다는 의혹을 받는 경희대 교수가 검찰에 송치됐다.

서울서부지검은 경희대 A 교수를 준강간 혐의로 수사하고 있다고 2일 밝혔다.

A 교수는 지난해 11월 자신이 지도하던 대학원생 B씨에게 술을 마시게 한 뒤 B씨가 정신을 잃자 호텔로 끌고가 성폭행한 혐의를 받는다.

B씨는 A 교수를 경찰에 고소했고 서울 마포경찰서는 지난 3월 A 교수를 불구속 기소 의견으로 검찰에 송치했다.

A 교수는 지금도 학교에서 강단에 서고 있는 것으로 알려졌으며, 학교 측은 뒤늦게 진상 조사에 들어갔다.

경희대 관계자는 "지난달 29일 A 교수 관련 사건을 교내 성평등상담실에서 접수해 조사하고 있다"며 "해당 교수에 대한 징계 여부 등은 조사 결과에 따라 판단할 방침"이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr