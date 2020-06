[아시아경제 이승진 기자] 서울 수서경찰서는 호텔에서 여성에게 마약을 강제 투약하고 폭행한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 김 모(34) 씨를 구속했다고 2일 밝혔다.

경찰에 따르면 김씨는 지난달 30일 오전 1시 40분께 강남구 역삼동의 한 호텔에서 미국인 여성 A(20)씨에게 마약류를 투약하고 1시간 30분가량 감금 상태에서 폭행한 혐의를 받고 있다.

A씨는 경찰 조사에서 김씨가 강제로 마약류를 투여했다고 진술했으며, 김씨는 소변 검사에서 마약 양성 반응이 나온 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "두 사람의 관계 등 정확한 사건 경위를 조사 중"이라고 말했다.

