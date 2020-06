장천동 도시재생 팝업스페이스 ‘주(酒)야장천’ 운영자 모집

6월 10일까지 주류·카페·디저트 등 특화분야 창업자 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 도시재생사업의 일환으로 터미널 주변 상권 활성화를 위한 빈집 재생사업을 진행하고 있는 순천시에서는 첫 프로젝트로 ‘주(酒)야장천’을 추진한다.

첫 프로젝트인‘주(酒)야장천’은 순천시외버스터미널 뒷골목의 빈 건물을 시가 일정 기간 임차하고 공간을 조성해 참신한 아이템을 가진 희망자에 창업기회를 제공하는 사업이다.

모집대상은 로컬기반 주류·카페·디저트 등 특화 분야 창업을 원하는 개인 (또는 단체) 2팀으로, 서류심사와 PT발표를 거쳐 최종 선정된 팀에는 2년간 창업공간을 제공하고 컨설팅 등을 지원할 계획이다.

참여 희망자는 6월 10일까지 장천동 도시재생현장지원센터(장천동 행정복지센터 2층)를 방문하거나 이메일(jcdurban@naver.com)를 통해 신청서를 접수하면 된다. 자세한 사항은 순천시 홈페이지 공고란에서 확인이 가능하다.

순천시관계자는“이번 프로젝트는 장천동 사업구역에 처음 시도되는 공유경제형 사업으로, 쇠퇴한 골목에 활력을 불어넣는 마중물 역할을 할 것으로 생각한다”며“관련 분야에 참신한 콘텐츠를 가진 많은 창업가들의 참가를 기대한다”고 전했다.

