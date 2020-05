신흥산업 촉진 분위기에 중국 IT 수장들 정책제안 봇물

[아시아경제 베이징=박선미 특파원]올해 중국 양회 기간 첨단 신흥산업 육성을 위한 정보기술(IT) 기업 수장들의 목소리에 힘이 실리고 있다. 특히 올해는 중국 정부가 코로나19 여파로 타격을 입은 경제를 살리기 위해 첨단산업 인프라 확충을 예고한터라 IT 기업들의 정책 제안들이 봇물처럼 쏟아지고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.