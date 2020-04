육군에 배치될 중형전술차량은

우리 군과 유사한 보닛형 플랫폼의 차량을 운용하던 미군은 1996년부터 상용 트럭과 유사한 캡오버형 플랫폼의 FMTV(Family of Medium Tactical Vehicles) 시리즈를 전력화해 현대 전장 요구 사항에 맞추고 동시에 차량 운용에 효율성을 높였다. 현재 운용중인 표준차량의 30%가 노후화돼 빠른 교체가 요구되고 있고, 육군의 계획대로 도보부대를 차량화하려면 기존 차량의 대체 수요 대비 더 많은 대수의 표준차량이 필요한 실정이다.

