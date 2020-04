배우 양준모와 바리톤 양준모가 함께 부르는 뮤지컬 '레미제라블' 넘버

이번 공연은 다양한 영화 속에서 익숙한 오페라, 클래식 음악과 추억의 명장면을 감상하는 시간으로 채워진다. 영화 '가면 속의 아리아' 삽입곡인 말러 가곡 'Ich bin der Welt abhanden gekommen(나는 세상에서 잊혀지고)'부터 영화 '시네마 천국' 주제곡인 엔니오 모리꼬네의 'Cinema Paradiso(시네마 천국)'을 만날 수 있다. 배우 양준모는 뮤지컬 '오페라의 유령'의 명곡 '더 뮤직 오브 더 나이트(The Music of the night)'를 부를 예정이다.

