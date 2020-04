[르포]빈 방에 월세 내는 대학생들…애물단지 자취방 어쩌나

원룸 임대업자들 또한 상황이 답답한 건 마찬가지다. 신촌에서 자취방 임대업을 하는 C 씨는 "학생들 입주 문의조차 안 오고 있는데 있는 학생들마저 환불 문의를 하게 되면 곤란할 것"이라고 우려했다. 그는 "아직 월세비를 돌려달라고 연락 오는 학생들은 없지만, 우리도 경제가 어려워 서로 갈등이 생길까 봐 걱정"이라며 조심스럽게 말을 꺼냈다.

