"기업서 아예 안 뽑는다" 숭실대 교수, 학교 비하 발언 논란

이어 "이유를 들어보니 'in(인) 서울'이라고, 여러분들 in 서울이 밥 먹여주지 않습니다. 대학 졸업할 때 느낄 거예요. in 서울이고 나발이고 기업에서 아예 안 뽑습니다"라고 적었다. 현재 해당 댓글은 삭제된 상태다.

7일 숭실대에 따르면 해당 대학 기계공학부 소속 S 교수는 지난달 31일 '숭실대 vs OO대 비교하기'라는 제목의 유튜브 동영상에 "내 수업에 OO대 다니다 수능 다시 보고 숭실대 온 학생이 있었는데, '미친 X'이라고 다시 돌아가라 했다"고 댓글을 썼다.