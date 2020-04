100만원짜리 샴페인 '돔 페리뇽' 왜 비쌀까

샴페인은 발포성 와인의 일종으로 사실 와인에 기포가 생기는 건 와인 제조과정에서 일어나는 흔한 자연현상이었기 때문에 와인이 처음 만들어진 고대 그리스 때부터 자연스레 '발포성 와인'도 생겨났다. 당시에는 와인 제조 과정의 부작용 정도로 치부하고 이를 방지하기 위해 노력했다. 그러던 중 피에르 페리뇽이 효모들이 만들어낸 탄산가스로 인해 병이 깨지는 걸 목격하고 맛을 확인해보니 그 맛이 훌륭하다고 생각한 것이다. 당시 피에르 페리뇽은 동료 수도사에게 "형제님, 이리 와보세요. 저는 지금 별을 마시고 있어요(Brothers, Come quickly. I'm drinking stars!)"라고 말했다는 일화가 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.