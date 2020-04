[영남권 民心은]"거물 김두관에 기대 겁니더" vs "토박이 나동연이 돼야지예"

◆"이름값 하겠다 vs "지역 인지도는 내가 우세"=지난 2일부터 공식 선거운동을 시작한 두 후보는 이날도 출근인사로 아침을 시작했다. 나 후보는 덕계사거리의 가운데에 서서 지나가는 사람들과 차들을 향해 허리를 굽혀 인사했다. 일부 시민들은 나 후보에게 다가가 주먹악수를 청했다. "화이팅"이라고 외치며 지나가는 시민들도 있었다.

