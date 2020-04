[빵 굽는 타자기]'IT밸리' 된 日오지마을 가미야마의 진화

저자는 아사히신문 기자 출신으로 "가미야마를 단순히 IT 기업의 진출 덕에 이주민이 많은 마을로 인식한다면 큰 오산"이라며 "마을은 계속 진화하고 있다"고 말한다. '마을의 진화'는 2016년 봄부터 저자가 100명 넘게 만난 가미야마 사람들의 이야기다.

가미야마에는 일과 삶의 균형을 실질적으로 맞추고 싶은 이들, 원격근무 같은 새로운 업무방식을 실험하는 이들이 모여 있다. IT 기업 종사자 뿐 아니라 해외에서 건너온 예술가, 아이들을 여유롭게 키우고 싶은 젊은 부부 등이 가세하고 있다.