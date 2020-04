경남 마산보건소에 '워킹스루' 검사시스템 도입

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경상남도가 부산시 남구보건소에서 고안해 운영중인 워킹스루(walking through) 방식의 진료소를 벤치마킹해 도내 마산보건소에서 시범 운영한다고 4일 밝혔다.

