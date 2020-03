[골프토픽] '살아있는 전설' 니클라우스 "코로나19 경매 참여"

'선수들의 구호(Athletes for Relief)'라는 명칭이 붙었다. 5월1일까지 진행되며 이미 6만3000달러(7600만원) 이상을 모았다. 25달러 이상을 기부한 사람이 원하는 아이템에 지원할 자격을 얻은 뒤 추첨을 통해 해당 물품을 가져갈 사람을 정하는 방식이다. 니클라우스가 바로 지구촌 골프계 메이저 최다승(18승)을 포함해 미국프로골프(PGA)투어 통산 73승을 수확한 '살아있는 전설'이다.

