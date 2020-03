스티브 잡스의 운동화 '뉴발란스'는 '닭발'때문에 만들어졌다?

뉴발란스가 소비자를 위해 지키는 또 한 가지 고집은 바로 '메이드 인 USA(Made in USA)'다. 전 세계 각국에 진출해 있지만 브랜드의 기원과 장인정신을 알리기 위해 '메이드 인 USA / UK' 라인을 따로 만들어 특정 모델들(992, 990v5, 991, 1300 등)은 미국이나 영국에서 제작하고 있다. 미국 현지에 생산공장을 두고 있는 운동화 브랜드는 뉴발란스가 유일할 정도다. 미국 내에 생산 공장을 갖추고 있다는 건 엄청난 일이기도 하다. 중국보다 인건비가 10배나 비싸기 때문. 미국과 영국 내 최소 70% 이상의 노동력과 제조력으로 만들어진 신발은 따로 '크래프트 멤버십'이라는 라벨이 붙어 소비자들이 명확하게 알 수 있도록 하고 있다.

