코로나19, 눈으로도 전염 가능성…中연구진 발표

28일 중국 저장 대학 공식 위챗(중국판 카카오톡) 계정에 따르면 저장대학의학원 부속 제1 병원 선예 부원장이 이끄는 연구진은 최근 이런 연구결과를 '의학 바이러스학 잡지(Journal of Medical Virology)'에 발표했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.