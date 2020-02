강경화 장관, 바첼렛 유엔 인권최고대표 면담…"韓, 인권이사국으로 인권보호 증진에 동참"

강 장관은 이번 면담에서 바첼렛 인권최고대표가 2018년 취임 이래 다양한 현장 활동을 통해 전 세계 인권 보호와 증진을 위해 매진하고 있음을 평가하는 한편 "한국 정부가 2020~2022년 임기 인권이사국으로 인권 위기 상황 대응과 새로운 도전과제 극복을 위한 국제사회의 노력에 지속 동참해 나가겠다"고 말했다. 인권최고대표(High Commissioner for Human Rights)는 유엔의 인권관련 업무 및 활동을 총괄하는 최고 직책으로 1993년 비엔나 세계인권회의의 권고에 따라 설치됐다.

