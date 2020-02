광주시, 인공지능표준연구원 설립 추진

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 19일 시청 비즈니스룸에서 전기전자기술자협회(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) 글로벌 인공지능표준위원회와 세계 인공지능 산업 발전을 위한 인공지능 표준화 사업수행 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

