목포대 손석균 교수, 참여 연구 물리 분야 국제 학술지 게재

본 연구를 지도한 C. J. Ford 교수는 “C. L. Foden의 표면 탄성파를 활용한 단일 광자 소자 이론을 실험적으로 구현할 수 있게 한 모든 연구진에게 감사의 말씀을 드린다”고 전했으며 “단일 광자를 양자비트(qubit)로 사용하는 양자 컴퓨터를 통해 양자 컴퓨팅 네트워크를 향한 큰 도약이 됐다”고 설명했다.

아울러 이 기술은 양자 통신 및 양자 계산의 새로운 분야 연구개발에 많은 관심을 가질 것으로 기대돼 국제 물리 과학 소식지 Physics Org에 ‘Producing single photons from a stream of single electrons’ 라는 제목으로 메인 페이지에 소개됐다.