경기도, 내달 전국 최초 '노선입찰방식 준공영제' 시행

이어 최초 5년 계약한 뒤 서비스 평가를 통해 A, B, C, D 등급 중 상위 3개 등급 업체와 재계약을 할 예정이다. 하지만 D등급을 받은 업체는 재계약 대상에서 제외하기로 했다. 또 최초 계약 9년 뒤에는 평가와 상관없이 모두 재입찰을 진행한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.