도봉구, 서울시 자치구 최초‘UN대학 지속가능발전교육 거점도시(RCE)’인증 획득

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 지난 21일 UN대학이 선정하는 ‘지속가능발전교육거점도시(Regional Centre of Expertise, RCE)’로 서울시 자치구 최초로 선정됐다.

