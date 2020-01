中, 우한시 봉쇄‥美이어 멕시코·브라질도 의심환자

이날 세계보건기구(WHO)는 스위스 제네바에서 긴급 위원회를 열고 우한 폐렴 사태를 논의했지만 세계 비상사태 선포 여부에 대해서는 결론을 내리지 못했다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 언론 브리핑에서 "비상사태 선포를 위해 충분한 정보가 필요하다"고 했다. WHO는 23일 위원회를 재소집해 비상사태 선포 여부를 논의한다.

