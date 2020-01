환경 위해서라면, 6000억원 안 벌어도 돼![요즘사람]

잉글랜드 출신 5인조 록밴드 '라디오헤드'는 조명을 일반 조명에 비해 전력 사용이 적은 LED 전구로 바꿉니다. 같은 잉글랜드 출신의 4인조 록밴드 'The 1975'는 굿즈 생산을 중단하고, 공연 티켓 1개당 1파운드를 세계 녹지화를 위해 노력하는 비정부 기관인 '원트리플렌티드(One tree planted)'에 기부했다고 합니다.

보통 세계적인 유명세를 타고 있는 밴드는 새앨범을 발매하면 월드투어를 계획합니다. 새앨범을 알리기 위해서인데, 콜드플레이의 경우 이전 앨범인 '어헤드풀오브드림스(A Head Full of Dreams)' 발매 때는 세계 8개 도시에서 모두 112회 공연을 했고, 5억2300만 달러(약 6073억원)의 공연수익을 올린 것으로 알려졌습니다.

콜드플레이는 크리스 마틴, 존 버클랜드, 윌 챔피언, 가이 베리맨 등 4명이 결성한 영국 록밴드로 지난 2000년 데뷔 이후 20년이 넘도록 전성기를 구가하고 있는 세계 최고의 록밴드입니다. 대표곡으로 'Viva La Vida', 'Paradise', 'Fix you', 'Clocks', 'Everglow' 등이 있고, 2017년 4월 내한공연에서는 감성을 자극하는 무대로 국내팬들을 사로잡기도 했습니다.